ВС России взяли под контроль Веселовку в Сумской области
Российские военнослужащие установили контроль над селом Веселовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт в ходе наступательных действий, говорится в сводке оборонного ведомства о ситуации после вторжения в Курскую область украинских сил. Российские военнослужащие также поразили за последние сутки силы механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
Резервы ВСУ в Сумской области будут пополнены в связи с интенсификацией боевых действий, сообщил 27 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он пояснил, что это решение связано с активными попытками российских войск вытеснить украинских военных и перевести боевые действия на территорию Сумской области, которая граничит с Курской.
ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Генштаба ВС РФ на 12 марта, под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.