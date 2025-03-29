ВС России взяли под контроль Веселовку в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт в ходе наступательных действий, говорится в сводке оборонного ведомства о ситуации после вторжения в Курскую область украинских сил. Российские военнослужащие также поразили за последние сутки силы механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.