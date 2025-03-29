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ВС России взяли под контроль Веселовку в Сумской области

Ведомости

Российские военнослужащие установили контроль над селом Веселовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт в ходе наступательных действий, говорится в сводке оборонного ведомства о ситуации после вторжения в Курскую область украинских сил. Российские военнослужащие также поразили за последние сутки силы механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Резервы ВСУ в Сумской области будут пополнены в связи с интенсификацией боевых действий, сообщил 27 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он пояснил, что это решение связано с активными попытками российских войск вытеснить украинских военных и перевести боевые действия на территорию Сумской области, которая граничит с Курской.

ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Генштаба ВС РФ на 12 марта, под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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