Европа запросила у НАТО размещение гиперзвукового оружия на своей территории
Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, рассказал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Ранее Financial Times сообщала, что страны Европейского союза обсуждают возможность использования структур НАТО для расположения сил на Украине. По данным газеты, в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО. Союзные силы будут использовать общие возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса. Об этом FT рассказали пять официальных лиц, имеющих доступ к информации о планах.
Отмечается, что американский президент Дональд Трамп отказался напрямую участвовать в европейской миссии, при этом военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.