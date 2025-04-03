Европа запросила у НАТО размещение гиперзвукового оружия на своей территории

Ранее Financial Times сообщала, что страны Европейского союза обсуждают возможность использования структур НАТО для расположения сил на Украине. По данным газеты, в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО. Союзные силы будут использовать общие возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса. Об этом FT рассказали пять официальных лиц, имеющих доступ к информации о планах.