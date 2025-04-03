В ООН в курсе ареста главы Гагаузии Гуцул
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что осведомлены об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова передают «РИА Новости».
«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство, но отмечаем необходимость строгого соблюдения правовых норм», – говорится в распространенном заявлении.
По словам Дюжаррика, ООН продолжает внимательно следить за ситуацией в Молдавии и призывает все стороны избегать действий и риторики, способных усугубить общественно-политическую напряженность.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, откуда она пыталась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии заявлял, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии на 20 суток.