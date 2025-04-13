Газета
Телеграм
/ Политика

Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров России и США

Необходимо понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним отношениям
Полина Худякова

В развитии отношений Москвы и Вашингтона все движется хорошо, но ждать сиюминутных результатов не стоит, предстоит сделать еще много шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин попросил представителя Кремля описать, как сейчас развиваются отношения двух стран, с учетом того, что из США поступают разные заявления. Он напомнил, что в Штатах обвинили Москву в «затягивании» украинского урегулирования, затем президент Дональд Трамп сообщил, что все движется хорошо.

«На самом деле движется все очень хорошо. Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», – сказал Песков.

По его словам, весь путь состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы «хотя бы минимального взаимного доверия» и по его укреплению этого взаимного доверия. Сейчас стороны проводят такую работу: ведутся контакты по линии специальных служб, Министерства иностранных дел, Госдепартамента. Есть много нюансов, которые связаны с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств, добавил Песков.

Активно идет обмен визитами спецпредставителей, продолжил он. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 2 и 3 апреля встретился в Вашингтоне с представителями администрации президента Трампа. А 11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провели переговоры в Санкт-Петербурге. По мнению Пескова, «это очень хороший, надежный канал доведения позиций друг до друга», у глав государств появляется возможность судить о реальности положения дел.

«Но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы и слишком запущены они были», – добавил он. 

Предстоит сделать еще много шагов, но нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации США, подчеркнул представитель Кремля. Сейчас идет кропотливая работа по устранению этих последствий, резюмировал Песков.

Переговоры Путина с Уиткоффом в Петербурге станут еще одним шагом ко встрече российского лидера с Трампом, но к ней необходимо подготовиться, заявили также в Кремле. Песков ранее допускал, что между лидерами двух стран может состояться телефонный разговор. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных