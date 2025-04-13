Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров России и США

По его словам, весь путь состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы «хотя бы минимального взаимного доверия» и по его укреплению этого взаимного доверия. Сейчас стороны проводят такую работу: ведутся контакты по линии специальных служб, Министерства иностранных дел, Госдепартамента. Есть много нюансов, которые связаны с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств, добавил Песков.