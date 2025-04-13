Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров России и США

Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров России и СШАНеобходимо понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним отношениям
В развитии отношений Москвы и Вашингтона все движется хорошо, но ждать сиюминутных результатов не стоит, предстоит сделать еще много шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист Павел Зарубин попросил представителя Кремля описать, как сейчас развиваются отношения двух стран, с учетом того, что из США поступают разные заявления. Он напомнил, что в Штатах обвинили Москву в «затягивании» украинского урегулирования, затем президент Дональд Трамп сообщил, что все движется хорошо.
«На самом деле движется все очень хорошо. Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», – сказал Песков.
По его словам, весь путь состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы «хотя бы минимального взаимного доверия» и по его укреплению этого взаимного доверия. Сейчас стороны проводят такую работу: ведутся контакты по линии специальных служб, Министерства иностранных дел, Госдепартамента. Есть много нюансов, которые связаны с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств, добавил Песков.
Активно идет обмен визитами спецпредставителей, продолжил он. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 2 и 3 апреля встретился в Вашингтоне с представителями администрации президента Трампа. А 11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провели переговоры в Санкт-Петербурге. По мнению Пескова, «это очень хороший, надежный канал доведения позиций друг до друга», у глав государств появляется возможность судить о реальности положения дел.
«Но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы и слишком запущены они были», – добавил он.
Предстоит сделать еще много шагов, но нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации США, подчеркнул представитель Кремля. Сейчас идет кропотливая работа по устранению этих последствий, резюмировал Песков.
Переговоры Путина с Уиткоффом в Петербурге станут еще одним шагом ко встрече российского лидера с Трампом, но к ней необходимо подготовиться, заявили также в Кремле. Песков ранее допускал, что между лидерами двух стран может состояться телефонный разговор.