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Трамп поддержал Хегсета после сообщений об утечке данных в чат с родственниками

Ведомости

Президент США Дональд Трамп твердо стоит на стороне американского министра обороны Пита Хегсета. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения СМИ об утечке данных о планируемых ударах по Йемену.

«Президент абсолютно уверен в министре Хегсете», – приводит ее слова NBC News.

20 апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет разместил данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal. В этом чате были его жена, брат и личный адвокат. Собеседники издания уточнили, что сведения включали расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов.

Газета отметила, что подобные данные обсуждались в закрытом чате высокопоставленных представителей администрации США, куда случайно вошел журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что публикация The New York Times не соответствует действительности. По его словам, издание и «все остальные фейковые новости, повторяющие этот мусор», использовали «жалобы недовольных бывших сотрудников» в качестве единственного источника материала. Собеседники газеты были уволены на текущей неделе и, как предположил Парнелл, «имели мотив саботировать планы министра и президента». Он уточнил, что в чате Signal не было никакой секретной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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