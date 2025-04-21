Трамп поддержал Хегсета после сообщений об утечке данных в чат с родственниками

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что публикация The New York Times не соответствует действительности. По его словам, издание и «все остальные фейковые новости, повторяющие этот мусор», использовали «жалобы недовольных бывших сотрудников» в качестве единственного источника материала. Собеседники газеты были уволены на текущей неделе и, как предположил Парнелл, «имели мотив саботировать планы министра и президента». Он уточнил, что в чате Signal не было никакой секретной информации.