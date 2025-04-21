Трамп поддержал Хегсета после сообщений об утечке данных в чат с родственниками
Президент США Дональд Трамп твердо стоит на стороне американского министра обороны Пита Хегсета. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения СМИ об утечке данных о планируемых ударах по Йемену.
20 апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет разместил данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal. В этом чате были его жена, брат и личный адвокат. Собеседники издания уточнили, что сведения включали расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов.
Газета отметила, что подобные данные обсуждались в закрытом чате высокопоставленных представителей администрации США, куда случайно вошел журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что публикация The New York Times не соответствует действительности. По его словам, издание и «все остальные фейковые новости, повторяющие этот мусор», использовали «жалобы недовольных бывших сотрудников» в качестве единственного источника материала. Собеседники газеты были уволены на текущей неделе и, как предположил Парнелл, «имели мотив саботировать планы министра и президента». Он уточнил, что в чате Signal не было никакой секретной информации.