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Мишустин: Россия гордится подвигом участников Великой Отечественной войны

Ведомости

Россия гордится подвигом защитников страны в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941–1945 гг. и достижения современной России» на марафоне «Знание. Первые».

«Совсем скоро мы будем отмечать важную дату – 80-летие Великой Победы. Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», – сказал он.

Вторая мировая война стала серьезным испытанием для СССР, отметил премьер. Тогда «тысячи человек добросовестно трудились на заводах, в полях, больницах, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым».

В этом году отмечается 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Москве традиционно пройдет парад военной техники на Красной площади, предусмотрены тематические мероприятия по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. 25 апреля МИД РФ сообщил, что свыше 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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