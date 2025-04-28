Мишустин: Россия гордится подвигом участников Великой Отечественной войны

«Совсем скоро мы будем отмечать важную дату – 80-летие Великой Победы. Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», – сказал он.