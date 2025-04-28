Мишустин: Россия гордится подвигом участников Великой Отечественной войны
Россия гордится подвигом защитников страны в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941–1945 гг. и достижения современной России» на марафоне «Знание. Первые».
«Совсем скоро мы будем отмечать важную дату – 80-летие Великой Победы. Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», – сказал он.
Вторая мировая война стала серьезным испытанием для СССР, отметил премьер. Тогда «тысячи человек добросовестно трудились на заводах, в полях, больницах, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым».
В этом году отмечается 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Москве традиционно пройдет парад военной техники на Красной площади, предусмотрены тематические мероприятия по всей стране.