Более 150 зарубежных дипломатов почтили память советских воинов в Москве

9 мая 2025 г. в России планируется масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля отметил, что Москва будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади. В рамках празднования у президента РФ Владимира Путина также запланированы мероприятия с участниками спецоперации.