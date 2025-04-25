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Более 150 зарубежных дипломатов почтили память советских воинов в Москве

Ведомости

Свыше 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтили память героев, которые пали в борьбе против нацизма. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу представителями аккредитованного в Москве дипломатического корпуса прошла с участием руководства МИД РФ и членов ветеранских организаций ведомства. Собравшиеся почтили героизм и самопожертвование воинов минутой молчания.

«Широкое участие представителей иностранных государств в состоявшейся церемонии наглядно продемонстрировало, что подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы, помнят и чтят во всем мире», – сказано в сообщении.

9 мая 2025 г. в России планируется масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля отметил, что Москва будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади. В рамках празднования у президента РФ Владимира Путина также запланированы мероприятия с участниками спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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