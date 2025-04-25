Более 150 зарубежных дипломатов почтили память советских воинов в Москве
Свыше 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтили память героев, которые пали в борьбе против нацизма. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу представителями аккредитованного в Москве дипломатического корпуса прошла с участием руководства МИД РФ и членов ветеранских организаций ведомства. Собравшиеся почтили героизм и самопожертвование воинов минутой молчания.
«Широкое участие представителей иностранных государств в состоявшейся церемонии наглядно продемонстрировало, что подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы, помнят и чтят во всем мире», – сказано в сообщении.
9 мая 2025 г. в России планируется масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля отметил, что Москва будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади. В рамках празднования у президента РФ Владимира Путина также запланированы мероприятия с участниками спецоперации.