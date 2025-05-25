Путин заявил о получении докладов о ситуации на фронте «днем и ночью»

Он также рассказал, что «практически каждый день» ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта. Президент поделился подробностями, отказавшись при этом назвать конкретное место. По его словам, сейчас на одном из участках бойцы «рвутся в бой» чтобы выполнить боевую задачу, хотя условия погоды не позволяют это делать. Путин заявил, что он дал указание воздержаться от этих планов.