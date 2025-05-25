Путин заявил о получении докладов о ситуации на фронте «днем и ночью»
Президент России Владимир Путин заявил, что он ежедневно получает информацию о ситуации в зоне спецоперации. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину при съемках фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Дело в том, что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения», – сказал глава государства.
Он также рассказал, что «практически каждый день» ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта. Президент поделился подробностями, отказавшись при этом назвать конкретное место. По его словам, сейчас на одном из участках бойцы «рвутся в бой» чтобы выполнить боевую задачу, хотя условия погоды не позволяют это делать. Путин заявил, что он дал указание воздержаться от этих планов.
Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» приурочен к 25-летию с первой инаугурации Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г. В фильме президент заявил, что Россия «не готовилась специально» к спецоперации на Украине и хотела решить «проблему Донбасса мирными средствами». Кроме того, он отметил, что у нашего государства и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения спецоперации с «нужным результатом».