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Путин заявил о получении докладов о ситуации на фронте «днем и ночью»

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что он ежедневно получает информацию о ситуации в зоне спецоперации. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину при съемках фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Дело в том, что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения», – сказал глава государства.

Он также рассказал, что «практически каждый день» ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта. Президент поделился подробностями, отказавшись при этом назвать конкретное место. По его словам, сейчас на одном из участках бойцы «рвутся в бой» чтобы выполнить боевую задачу, хотя условия погоды не позволяют это делать. Путин заявил, что он дал указание воздержаться от этих планов.

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» приурочен к 25-летию с первой инаугурации Путина: в свой первый президентский срок он вступил 7 мая 2000 г. В фильме президент заявил, что Россия «не готовилась специально» к спецоперации на Украине и хотела решить «проблему Донбасса мирными средствами». Кроме того, он отметил, что у нашего государства и без ядерного оружия достаточно сил и средств для завершения спецоперации с «нужным результатом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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