Кремль: неконструктивно со стороны Украины требовать передачу меморандума

Позже Мединский сообщил в Telegram-канале, что это он позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения. По словам Мединского, украинская сторона пока не дала ответа.