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Кремль: неконструктивно со стороны Украины требовать передачу меморандума

Ведомости

Требовать немедленно меморандум от России неконструктивно со стороны Украины. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его мнению, в этом вопросе необходимо подтверждать готовность продолжать переговоры. Для обсуждения меморандумов Россия предложила украинской стороне встретиться в Стамбуле 2 июня, добавил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 мая, что Москва еще не передала Киеву и Вашингтону проект меморандума по урегулированию конфликта. По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял делегацию страны на переговорах с РФ в Стамбуле 16 мая, звонил для этого помощнику президента России Владимиру Мединскому.

Позже Мединский сообщил в Telegram-канале, что это он позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения. По словам Мединского, украинская сторона пока не дала ответа.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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