Орбан: Путин был прав, что время в украинском конфликте на его стороне

Венгерский премьер также считает, что решение украинского конфликта станет частью крупной сделки между Россией и США. По его мнению, достичь соглашения можно только через переговоры между Москвой и Вашингтоном. При этом договоренности должны касаться не только спецоперации, территорий и границ на Украине, но и таких вопросов, как торговля, энергетика, инвестиции и расширение НАТО.