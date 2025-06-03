Орбан: Путин был прав, что время в украинском конфликте на его стороне
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский лидер Владимир Путин оказался прав, полагая, что время в ходе украинского конфликта будет на его стороне. Такое мнение политик высказал в ходе беседы с группой политологов и журналистов на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
Политик вспомнил, как в июле 2024 г. он посетил Киев, где пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня. Однако украинский лидер отказался, считая, что время играет на его сторону. Позднее Орбан получил аналогичный отказ от президента России Владимира Путина, который, напротив, был уверен, что время работает на Россию.
Венгерский премьер также считает, что решение украинского конфликта станет частью крупной сделки между Россией и США. По его мнению, достичь соглашения можно только через переговоры между Москвой и Вашингтоном. При этом договоренности должны касаться не только спецоперации, территорий и границ на Украине, но и таких вопросов, как торговля, энергетика, инвестиции и расширение НАТО.
«Все это должно войти в один большой пакет, и это может сделать только президент США», – уверен премьер.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня в Стамбуле. Встреча продолжалась более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров.
По итогам встречи Мединский заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на два – три дня на ряде участков фронта для обмена телами погибших военных. Он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе.
3 июня стало известно, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника и держала его в курсе происходящего.