Трамп назвал Карлсона чокнутым после его слов о конфликте на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп резко высказался об американском телеведущем Такере Карлсоне после слов последнего о роли США в конфликте между Израилем и Ираном. Свое мнение Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.
«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!» – написал американский лидер.
13 июня Карлсон написал в своем ежедневном бюллетене, что США должны «бросить Израиль» и «позволить им самим вести свои войны». Говоря о превентивном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана, журналист заявил, что Израиль – суверенная страна и может делать все, что ей хочется, «но не при поддержке Америки», писал Jewish Insider. Карлсон считает необоснованными опасения насчет получения Ираном в ближайшем будущем ядерного оружия. По его словам, конфликт с Исламской Республикой приведет не только к «тысячам» жертв среди американцев на Ближнем Востоке, но и «будет равносилен глубокому предательству» сторонников Трампа и фактически «положит конец его президентству». Журналист также обвинил президента США в «соучастии в военных действиях» из-за «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».
По данным Daily Mail, 16 июня Карлсон направился в округ Колумбия в Вашингтоне, публично призывая Трампа отказаться от эскалации войны на Ближнем Востоке. По словам телеведущего, Трамп – «единственный, кто может принести мир». Карлсон выразил надежду, что президент предпримет шаги по деэскалации конфликта.
Противостояние Израиля и Ирана обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран принял ответные меры. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.