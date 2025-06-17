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Трамп назвал Карлсона чокнутым после его слов о конфликте на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп резко высказался об американском телеведущем Такере Карлсоне после слов последнего о роли США в конфликте между Израилем и Ираном. Свое мнение Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!» – написал американский лидер.

13 июня Карлсон написал в своем ежедневном бюллетене, что США должны «бросить Израиль» и «позволить им самим вести свои войны». Говоря о превентивном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана, журналист заявил, что Израиль – суверенная страна и может делать все, что ей хочется, «но не при поддержке Америки», писал Jewish Insider. Карлсон считает необоснованными опасения насчет получения Ираном в ближайшем будущем ядерного оружия. По его словам, конфликт с Исламской Республикой приведет не только к «тысячам» жертв среди американцев на Ближнем Востоке, но и «будет равносилен глубокому предательству» сторонников Трампа и фактически «положит конец его президентству». Журналист также обвинил президента США в «соучастии в военных действиях» из-за «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».

По данным Daily Mail, 16 июня Карлсон направился в округ Колумбия в Вашингтоне, публично призывая Трампа отказаться от эскалации войны на Ближнем Востоке. По словам телеведущего, Трамп – «единственный, кто может принести мир». Карлсон выразил надежду, что президент предпримет шаги по деэскалации конфликта.

Противостояние Израиля и Ирана обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран принял ответные меры. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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