Трамп назвал Карлсона чокнутым после его слов о конфликте на Ближнем Востоке

13 июня Карлсон написал в своем ежедневном бюллетене, что США должны «бросить Израиль» и «позволить им самим вести свои войны». Говоря о превентивном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана, журналист заявил, что Израиль – суверенная страна и может делать все, что ей хочется, «но не при поддержке Америки», писал Jewish Insider. Карлсон считает необоснованными опасения насчет получения Ираном в ближайшем будущем ядерного оружия. По его словам, конфликт с Исламской Республикой приведет не только к «тысячам» жертв среди американцев на Ближнем Востоке, но и «будет равносилен глубокому предательству» сторонников Трампа и фактически «положит конец его президентству». Журналист также обвинил президента США в «соучастии в военных действиях» из-за «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».