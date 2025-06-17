Смогут ли еще США помирить Иран и Израиль

Ирано-израильский вооруженный конфликт начался после того, как около 200 боевых самолетов ВВС Израиля вместе с диверсантами в ходе операции «Восстающий лев» утром 13 июня нанесли удар по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. В ответ через несколько часов Тегеран объявил о проведении собственной операции «Правдивое обещание III», произведя массированный удар ракетами и дронами по военным и экономическим объектам Израиля преимущественно в районах Тель-Авива и Хайфы. По словам источника Reuters в правительстве Ирана, Тегеран сообщил посредникам в Омане и Катаре о неготовности Исламской Республики к переговорам о прекращении огня, пока ее территория находится под ударами Израиля. Как считает Новиков, агрессивные действия Израиля не оставили иранцам другого выбора, кроме создания ядерной бомбы. «США не могут и не будут давать гарантий безопасности Ирана, а это был бы единственный вариант для заключения ядерного соглашения. Нынешние заявления иранских властей о готовности к переговорам кажутся лишь дипломатическими маневрами», – подчеркнул американист.