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Смогут ли еще США помирить Иран и Израиль

Иран отказался от переговоров во время военных действий
Нурлан Гасымов
Роман Романов
Пока идут боевые действия, Иран не согласится на продолжение переговоров
Пока идут боевые действия, Иран не согласится на продолжение переговоров / ATTA KENARE / AFP

Иран и Израиль, скорее всего, достигнут соглашения о прекращении огня, но перед этим им какое-то время придется сражаться. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп американским журналистам перед поездкой на саммит «Группы семи» (G7) в канадском Кананаскисе, который начался 16 и закончится 17 июня. «Думаю, пришло время для сделки, и мы посмотрим, что произойдет. Иногда нужно пройти через борьбу, но мы увидим, как сложится ситуация», – добавил президент. Трамп пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Израилю, но отказался отвечать на вопрос, просил ли он израильские власти приостановить нанесение ударов по Ирану.

Перед вылетом в Канаду Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал Иран и Израиль заключить соглашение, которое принесет мир на Ближний Восток и сделает регион «снова великим». Для этого он заставит стороны пойти на сделку, так же как до этого на нее якобы по его указанию пошли Индия и Пакистан после столкновений с 7 по 10 мая (Индия опровергла посредничество кого-либо для перемирия).

США косвенно причастны к атакам Израиля на Иран и сложно сказать, есть ли у администрации Трампа ясный план действий на случай серьезной эскалации, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Николай Бобкин. По его мнению, американцы в любой момент могут быть втянуты в конфликт на стороне Израиля и Вашингтон, безусловно, пытается создать для себя комфортные условия для предотвращения такого сценария. «Проблема в том, насколько Нетаньяху готов прислушиваться к их рекомендациям», – сказал эксперт.

Израилю вряд ли удастся втянуть США в прямой конфликт с Ираном, но Вашингтон продолжит помогать ему вооружениями и развединформацией, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. У Белого дома отсутствует план действий на ближневосточном направлении, поэтому Нетаньяху продолжит играть проактивную роль, а США не будут оказывать давления на израильтян с целью прекращения боевых действий, считает эксперт. При этом Вашингтон так или иначе постарается сдерживать дальнейшую эскалацию, придерживаясь стратегии «минимизации потерь». Правда, данная стратегия позволит Тель-Авиву сохранить довольно широкую свободу действий, объяснил Новиков.

В интервью ABC News Трамп 15 июня заявил, что он «открыт» для посредничества российского президента Владимира Путина в ирано-израильском конфликте. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с ним во время телефонных переговоров 14 мая. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сообщил о готовности Москвы оказать посреднические услуги в ирано-израильском конфликте при необходимости.

Ирано-израильский вооруженный конфликт начался после того, как около 200 боевых самолетов ВВС Израиля вместе с диверсантами в ходе операции «Восстающий лев» утром 13 июня нанесли удар по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. В ответ через несколько часов Тегеран объявил о проведении собственной операции «Правдивое обещание III», произведя массированный удар ракетами и дронами по военным и экономическим объектам Израиля преимущественно в районах Тель-Авива и Хайфы. По словам источника Reuters в правительстве Ирана, Тегеран сообщил посредникам в Омане и Катаре о неготовности Исламской Республики к переговорам о прекращении огня, пока ее территория находится под ударами Израиля. Как считает Новиков, агрессивные действия Израиля не оставили иранцам другого выбора, кроме создания ядерной бомбы. «США не могут и не будут давать гарантий безопасности Ирана, а это был бы единственный вариант для заключения ядерного соглашения. Нынешние заявления иранских властей о готовности к переговорам кажутся лишь дипломатическими маневрами», – подчеркнул американист.

«Операции сами по себе носят беспрецедентный характер, но по факту это более масштабная и открытая версия действий Израиля, которые он осуществлял на протяжении последних нескольких лет», – говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его словам, изменение баланса сил из-за начала военных действий в регионе пока не слишком масштабное, так как Иран уже был ослаблен не только санкциями, но и истощением своих союзников в Газе, Ливане и Йемене, а также потерей Сирии.

За три дня конфликта в результате израильских ударов, по данным Tehran Times, погибло 224 гражданина Ирана, включая не менее 15 высокопоставленных военных, еще более 1270 получили ранения. С израильской стороны погибло 24 человека, около 100 получили ранения, сообщает The Times of Israel.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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