Смогут ли еще США помирить Иран и Израиль

Смогут ли еще США помирить Иран и ИзраильИран отказался от переговоров во время военных действий
Иран и Израиль, скорее всего, достигнут соглашения о прекращении огня, но перед этим им какое-то время придется сражаться. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп американским журналистам перед поездкой на саммит «Группы семи» (G7) в канадском Кананаскисе, который начался 16 и закончится 17 июня. «Думаю, пришло время для сделки, и мы посмотрим, что произойдет. Иногда нужно пройти через борьбу, но мы увидим, как сложится ситуация», – добавил президент. Трамп пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Израилю, но отказался отвечать на вопрос, просил ли он израильские власти приостановить нанесение ударов по Ирану.
Перед вылетом в Канаду Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал Иран и Израиль заключить соглашение, которое принесет мир на Ближний Восток и сделает регион «снова великим». Для этого он заставит стороны пойти на сделку, так же как до этого на нее якобы по его указанию пошли Индия и Пакистан после столкновений с 7 по 10 мая (Индия опровергла посредничество кого-либо для перемирия).
США косвенно причастны к атакам Израиля на Иран и сложно сказать, есть ли у администрации Трампа ясный план действий на случай серьезной эскалации, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Николай Бобкин. По его мнению, американцы в любой момент могут быть втянуты в конфликт на стороне Израиля и Вашингтон, безусловно, пытается создать для себя комфортные условия для предотвращения такого сценария. «Проблема в том, насколько Нетаньяху готов прислушиваться к их рекомендациям», – сказал эксперт.
Израилю вряд ли удастся втянуть США в прямой конфликт с Ираном, но Вашингтон продолжит помогать ему вооружениями и развединформацией, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. У Белого дома отсутствует план действий на ближневосточном направлении, поэтому Нетаньяху продолжит играть проактивную роль, а США не будут оказывать давления на израильтян с целью прекращения боевых действий, считает эксперт. При этом Вашингтон так или иначе постарается сдерживать дальнейшую эскалацию, придерживаясь стратегии «минимизации потерь». Правда, данная стратегия позволит Тель-Авиву сохранить довольно широкую свободу действий, объяснил Новиков.
В интервью ABC News Трамп 15 июня заявил, что он «открыт» для посредничества российского президента Владимира Путина в ирано-израильском конфликте. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с ним во время телефонных переговоров 14 мая. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сообщил о готовности Москвы оказать посреднические услуги в ирано-израильском конфликте при необходимости.
Ирано-израильский вооруженный конфликт начался после того, как около 200 боевых самолетов ВВС Израиля вместе с диверсантами в ходе операции «Восстающий лев» утром 13 июня нанесли удар по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. В ответ через несколько часов Тегеран объявил о проведении собственной операции «Правдивое обещание III», произведя массированный удар ракетами и дронами по военным и экономическим объектам Израиля преимущественно в районах Тель-Авива и Хайфы. По словам источника Reuters в правительстве Ирана, Тегеран сообщил посредникам в Омане и Катаре о неготовности Исламской Республики к переговорам о прекращении огня, пока ее территория находится под ударами Израиля. Как считает Новиков, агрессивные действия Израиля не оставили иранцам другого выбора, кроме создания ядерной бомбы. «США не могут и не будут давать гарантий безопасности Ирана, а это был бы единственный вариант для заключения ядерного соглашения. Нынешние заявления иранских властей о готовности к переговорам кажутся лишь дипломатическими маневрами», – подчеркнул американист.
«Операции сами по себе носят беспрецедентный характер, но по факту это более масштабная и открытая версия действий Израиля, которые он осуществлял на протяжении последних нескольких лет», – говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его словам, изменение баланса сил из-за начала военных действий в регионе пока не слишком масштабное, так как Иран уже был ослаблен не только санкциями, но и истощением своих союзников в Газе, Ливане и Йемене, а также потерей Сирии.
За три дня конфликта в результате израильских ударов, по данным Tehran Times, погибло 224 гражданина Ирана, включая не менее 15 высокопоставленных военных, еще более 1270 получили ранения. С израильской стороны погибло 24 человека, около 100 получили ранения, сообщает The Times of Israel.