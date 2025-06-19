Песков: Трамп не делился с Россией планами по конфликту на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп не делился с российской стороной своими планами по конфликту между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Если американцы будут еще больше вовлекаться в конфликт, то мы будем еще больше обеспокоены, так как это еще больше служит эскалации», – подчеркнул представитель Кремля.
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
19 июня The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп заявил старшим помощникам, что утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. По данным издания, после беседы в Белом доме американский лидер публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. При этом он указал, что дверь для переговоров по ядерной программе Тегерана пока еще не закрыта, но заключить сделку будет сложнее.
После публикации WSJ Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что газета «понятия не имеет о его мыслях».
18 июня Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога Путин предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. 14 июня помощник российского главы Юрий Ушаков уточнял, что во время беседы лидеров об обострении ситуации на Ближнем Востоке с российской стороны была подчеркнута готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Президент США заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта.