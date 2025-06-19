Песков: Трамп не делился с Россией планами по конфликту на Ближнем Востоке

19 июня The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп заявил старшим помощникам, что утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. По данным издания, после беседы в Белом доме американский лидер публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. При этом он указал, что дверь для переговоров по ядерной программе Тегерана пока еще не закрыта, но заключить сделку будет сложнее.