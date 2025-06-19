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Песков: Трамп не делился с Россией планами по конфликту на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не делился с российской стороной своими планами по конфликту между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Если американцы будут еще больше вовлекаться в конфликт, то мы будем еще больше обеспокоены, так как это еще больше служит эскалации», – подчеркнул представитель Кремля.

Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

19 июня The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп заявил старшим помощникам, что утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. По данным издания, после беседы в Белом доме американский лидер публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. При этом он указал, что дверь для переговоров по ядерной программе Тегерана пока еще не закрыта, но заключить сделку будет сложнее.

После публикации WSJ Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что газета «понятия не имеет о его мыслях».

18 июня Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога Путин предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. 14 июня помощник российского главы Юрий Ушаков уточнял, что во время беседы лидеров об обострении ситуации на Ближнем Востоке с российской стороны была подчеркнута готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Президент США заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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