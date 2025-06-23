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The Guardian: 145 человек укололи шприцами во время фестиваля во Франции

Ведомости

Во время музыкального фестиваля Fete de la Musique, который проходит каждый год во Франции, 145 человек укололи шприцами. Полиция задержала 12 подозреваемых по всей стране в связи с жалобами граждан, сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные МВД страны.

Столичная полиция заявила о 13 подобных случаях в Париже, говорится в публикации. При этом не указано, содержались ли наркотические вещества в шприцах, однако некоторые жертвы были доставлены в больницу. Там они сдали анализы, чтобы проверить наличие токсинов в организме.

Среди известных пострадавших автор материала выделил 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу. По данным издания, расследование было начато после их жалоб. Они заявляли о плохом самочувствии после инцидента. Один из задержанных по стране был найден со шприцем. Еще один 20-летний молодой человек, подозреваемый в нападении, уже привлекался полицией по делу о насилии.

Как отметила газета, в социальных сетях накануне фестиваля появились сообщения о возможных нападениях на женщин с применением шприцов. Мероприятие (его название переводится с французского как «Праздник музыки») проводится ежегодно 21 июня на улицах Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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