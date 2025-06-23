The Guardian: 145 человек укололи шприцами во время фестиваля во Франции

Среди известных пострадавших автор материала выделил 15-летнюю девушку и 18-летнего юношу. По данным издания, расследование было начато после их жалоб. Они заявляли о плохом самочувствии после инцидента. Один из задержанных по стране был найден со шприцем. Еще один 20-летний молодой человек, подозреваемый в нападении, уже привлекался полицией по делу о насилии.