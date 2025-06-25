Politico: конгресс США намерен рассмотреть вопрос ужесточения санкций против РФ
Конгресс США собирается рассмотреть вопрос ужесточения санкций против РФ. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
«В разговоре вечером [24 июня] во время частного ужина, посвященного Украине, Рубио намекнул, что сенат [верхняя палата парламента] может рассмотреть законопроект об ужесточении санкций против России после того, как завершит работу над законопроектом президента Дональда Трампа о налогах и расходах», – говорится в материале.
Рубио в разговоре с европейскими коллегами в Гааге представил позицию, по которой Россия является «причиной задержки мирных переговоров» по прекращению конфликта на Украине, пишет Politico.
При этом в публичном интервью Politico госсекретарь заявил, что США утратят способность вести диалог с Россией в случае введения ими новых санкций в отношении Москвы.
17 июня Трамп заявил, что санкции против других стран стоят США «больших денег». До этого, 11 июня, министр финансов США Скотт Бессент призвал конгресс учитывать последствия новых антироссийских санкций и предоставить администрации гибкость для поддержки мирных переговоров по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила в начале июня, что Трамп сохранил возможность применения санкций против России как «инструмент в своем арсенале на случай необходимости».
Сейчас переговоры РФ и США, которые проходили с февраля этого года, находятся на паузе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналисту Павлу Зарубину, что причина, по которой США взяли паузу в переговорах с Россией, пока касается только «вопроса географии».