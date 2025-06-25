Politico: конгресс США намерен рассмотреть вопрос ужесточения санкций против РФ

Сейчас переговоры РФ и США, которые проходили с февраля этого года, находятся на паузе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналисту Павлу Зарубину, что причина, по которой США взяли паузу в переговорах с Россией, пока касается только «вопроса географии».