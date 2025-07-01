Трамп будет требовать от Нетаньяху прекращения военных действий в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов во время посещения штата Флорида.
«Я буду очень жестко [разговаривать] с ним», – сказал Трамп. Он отметил, что на следующей неделе может состояться сделка, связанная с палестинским анклавом.
30 июня журналист портала Axios Барак Равид написал, что Трамп встретится с Нетаньяху 7 июля в Белом доме. Как отмечается, визит запланирован на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке и недавнего перемирия с Ираном.