Трамп будет требовать от Нетаньяху прекращения военных действий в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов во время посещения штата Флорида.