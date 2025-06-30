Axios: Трамп встретится с Нетаньяху 7 июля
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу 7 июля в Белом доме. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника.
Визит запланирован на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке и недавнего перемирия с Ираном.
13 июня противостояние между Ираном и Израилем перешло в фазу острого конфликта. В этот день израильские силы нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана и устранили нескольких высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал ракетные и беспилотные атаки по Тель-Авиву. 22 июня к боевым действиям присоединились Соединенные Штаты, нанеся удары по трем ядерным объектам в Иране – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.