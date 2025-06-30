Axios: Трамп встретится с Нетаньяху 7 июля

13 июня противостояние между Ираном и Израилем перешло в фазу острого конфликта. В этот день израильские силы нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана и устранили нескольких высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал ракетные и беспилотные атаки по Тель-Авиву. 22 июня к боевым действиям присоединились Соединенные Штаты, нанеся удары по трем ядерным объектам в Иране – в Фордо, Натанзе и Исфахане.