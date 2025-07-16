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Маск сменил номер после конфликта с Трампом

Ведомости

Миллиардер Илон Маск не отвечал на звонки и сменил номер телефона после конфликта с президентом США Дональдом Трампом, рассказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью газете New York Post.

«Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва [с Трампом] что-то случилось с его номером», – отметил Джонсон. После этого он все же связывался с бизнесменом через «третье лицо».

По его словам, он несколько раз предпринимал попытки помирить Маска с американским лидером. Он также подчеркнул, что сам Трамп «был не против» этого.

В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики предпринимателем бюджетного законопроекта американского лидера. По его мнению, документ разрушит работу DOGE, руководителем которого был Маск некоторое время, а также приведет страну к банкротству. Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Бизнесмен затем поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Позже Маск выразил сожаления, что публичная перепалка состоялась. Он допустил, что его публикации «зашли слишком далеко». Однако в июле их отношения вновь испортились. Трамп предложил DOGE проверить работу бизнесмена. Он заявил, что без субсидий Маск мог быть вынужден свернуть бизнес и вернуться на родину в ЮАР. 

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