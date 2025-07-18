В Чехии запретили пропаганду коммунизма

Неизвестно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как КПЧМ. Пусть сейчас партия и не имеет мест в чешском парламенте, но по результатам последних опросов альянс «Stačilo!» («Хватит»), в который входит партия, набирает 5% голосов. Этого достаточно для возвращения в нижнюю палату парламента.