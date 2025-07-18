Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Чехии запретили пропаганду коммунизма

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунистических идей. За учреждение и поддержку организаций, продвигающих подобную идеологию, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Euractiv.

Законопроект появился благодаря усилиям чешских исследовательских институтов, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые подчеркивали важность исправления «правового дисбаланса». Подобный запрет уже действует в стране в отношении пропаганды нацизма.

Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) выступили с резкой критикой нового закона, назвав его предвзятым и направленным на политическое давление. В заявлении партии говорилось, что это еще одна безуспешная попытка ущемить права КПЧМ и запугать тех, кто выражает несогласие с политикой правительства.

Неизвестно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как КПЧМ. Пусть сейчас партия и не имеет мест в чешском парламенте, но по результатам последних опросов альянс «Stačilo!» («Хватит»), в который входит партия, набирает 5% голосов. Этого достаточно для возвращения в нижнюю палату парламента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных