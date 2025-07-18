В Чехии запретили пропаганду коммунизма
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунистических идей. За учреждение и поддержку организаций, продвигающих подобную идеологию, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Euractiv.
Законопроект появился благодаря усилиям чешских исследовательских институтов, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые подчеркивали важность исправления «правового дисбаланса». Подобный запрет уже действует в стране в отношении пропаганды нацизма.
Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) выступили с резкой критикой нового закона, назвав его предвзятым и направленным на политическое давление. В заявлении партии говорилось, что это еще одна безуспешная попытка ущемить права КПЧМ и запугать тех, кто выражает несогласие с политикой правительства.
Неизвестно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как КПЧМ. Пусть сейчас партия и не имеет мест в чешском парламенте, но по результатам последних опросов альянс «Stačilo!» («Хватит»), в который входит партия, набирает 5% голосов. Этого достаточно для возвращения в нижнюю палату парламента.