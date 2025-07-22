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Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Ведомости

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Об этом на пленарной сессии сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее», – сказал он. После этого депутаты почтили память Тарасенко минутой молчания.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 г. в Таганроге Ростовской области.В 1965 г. окончил Таганрогский металлургический техникум. В 1974 г. – Всесоюзный заочный политехнический институт, а в 1989 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Был кандидатом экономических наук.

С 1968 г.  работал на Таганрогском металлургическом заводе. С 1976 г. служил на профсоюзной работе. В 1982 г. работал в Центральном совете Горно-металлургического профсоюза России в должности заведующий отделом охраны труда, позже был избран на должность секретаря Центрального совета Горно-металлургического профсоюза. С 1996 по 2012 г. был председателем этого профсоюза.

В 2007 году был избран депутатом Госдумы. Входил в V, VI и VII созывы. Избирался от Липецкой области, входил в партию «Единая Россия». Был членом комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Выступил соавтором 41 законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов.

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