Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

С 1968 г. работал на Таганрогском металлургическом заводе. С 1976 г. служил на профсоюзной работе. В 1982 г. работал в Центральном совете Горно-металлургического профсоюза России в должности заведующий отделом охраны труда, позже был избран на должность секретаря Центрального совета Горно-металлургического профсоюза. С 1996 по 2012 г. был председателем этого профсоюза.