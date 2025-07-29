США и Китай договорились о продлении тарифного перемирия
США и Китай завершили очередной раунд переговоров, по итогам которого было достигнуто соглашение о продлении действующего тарифного перемирия. Об этом пишет Bloomberg.
По словам китайского представителя Ли Чэнгана, переговоры о тарифах были «откровенными и обстоятельными». Подробности соглашения не разглашаются, но стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие.
27 июля газета South China Morning Post писала, что Вашингтон и Пекин могут договориться о продлении действия отсрочки пошлин на товары еще на 90 дней. По данным источников издания, это может произойти в ходе третьего раунда торговых переговоров 28 июля в Стокгольме. Собеседники газеты сказали, что стороны на встрече изложат свои взгляды на основные спорные вопросы, такие как обеспокоенность США избыточными промышленными мощностями в Китае, а «не достигнут конкретных прорывов».
Торговый конфликт США и Китая начался в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт с 10 апреля. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.