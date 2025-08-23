UnHerd: Украина атаковала нефтепровод «Дружба» из-за неудач на поле боя
Киев нанес удар по нефтепроводу «Дружба», поскольку украинская армия испытывает неудачи на поле боя. Об этом сообщает UnHerd.
По данным издания, такими ударами Украина пытается укрепить свои позиции в ходе текущих переговоров. Кроме того, атака по нефтепроводу также может свидетельствовать о растущем чувстве отчаяния в рядах украинской армии. Как пишет UnHerd, Киев наносит удары по инфраструктуре, поскольку не способен изменить свое положение на поле боя.
Подобная тактика провоцирует ответные действия России. Также она отталкивает членов Евросоюза – Венгрию и Словакию.
В ночь на 13 августа Украина атаковала распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто тогда говорил об осуждении действий Киева со стороны Венгрии. Кроме того, Будапешт поставляет нефть и Украине, помогая ей не оказаться в «затруднительном положении», по словам главы венгерского МИДа. Поэтому он призвал Украину прекратить подобные удары. 19 августа поставки были восстановлены.
22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть нас в конфликт».
Об атаке на трубопровод сообщила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. Она подчеркнула, что это уже второе повреждение инфраструктуры за неделю, при котором пришлось ограничить функциональность «Дружбы». Уже тогда она сказала, что перекачка ресурса из России в скором времени прекратится.