Сотрудник МИД Армении арестован за шпионаж
Сотрудника министерства иностранных дел Армении арестовали за государственную измену путем шпионажа в пользу другой страны, сообщили в Следственном комитете (СК) республики.
20 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 418 УК (государственная измена). Сотрудник МИДа, по данным СК, ознакомил представителя иностранного государства с гостайной и оказал содействие в осуществлении враждебной деятельности. В качестве меры пресечения в отношении обвиняемого был применен арест.
В СК сообщили, что в ходе расследования не было получено информации об участии других людей в преступлении, в том числе сотрудников МИДа. Обвиняемый не занимает высокий пост и не является консулом Армении за рубежом, добавили в ведомстве.
Hraparak писало, что задержанным является консул Армении в Австрии – Ашхен Алексанян. По информации издания, Совет национальной безопасности (СНБ) республики удалил всю информацию из открытых источников о сотруднице МИДа. Июньский арест было решено сохранить в тайне, поскольку он мог стать причиной крупного скандала.
Перед назначением кого-либо на высокую должность в дипломатическом корпусе СНБ проверяет его биографию. Назначение осуществляется только после тщательного расследования, пишет Hraparak. Арест за шпионаж означает, что в работе СНБ была допущена ошибка.