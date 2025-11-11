Франция поможет Палестине в разработке конституции будущего государства
Франция окажет содействие Палестинской автономии в подготовке конституции для будущего палестинского государства. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Париже. Об этом сообщает Reuters.
По словам Макрона, Париж и Палестинская администрация создадут совместный комитет, который займется проработкой правовых, институциональных и организационных аспектов проекта. «Этот комитет будет способствовать разработке новой конституции, проект которой представил мне президент Аббас, и создаст условия для формирования государства Палестина», – отметил французский лидер.
27 сентября 12 государств объявили о создании экстренной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской национальной администрации (ПНА). В инициативу вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония.
Ранее ряд стран, включая Андорру, Бельгию, Люксембург, Мальту, Сан-Марино и Францию, объявили о признании государства Палестина. К ним также присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Португалия, подтвердив приверженность принципу двух государств.