Главная / Политика /

Зеленский: конфликт Украины и России необходимо завершить

Украинский президент заявил о готовности Киева к «реальным шагам»
Ведомости

Российско-украинский конфликт необходимо завершить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», – написал он в Telegram.

Второй раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США ожидается в Абу-Даби 4–5 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнял, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.

Переговоры может посетить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщали в Axios. Президент США Дональд Трамп в конце января неоднократно заявлял, что Москва и Киев «очень близки» к заключению соглашения о мире.

