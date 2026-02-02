Зеленский: конфликт Украины и России необходимо завершить

Второй раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США ожидается в Абу-Даби 4–5 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнял, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.