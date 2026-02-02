Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о «сговоре» Эпштейна против него

Ведомости

Обвиненный в сексуальном насилии над детьми финансист Джеффри Эпштейн и писатель Майкл Вольф «сговорились» навредить президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил американский лидер в Truth Social.

«Я не только не дружил с Джеффри Эпштейном, но, судя по информации, только что обнародованной министерством юстиции, Эпштейн и подлый лживый писатель по имени Майкл Вольф сговорились навредить мне и моему президентству», – написал он.

Трамп также повторил, что никогда не был на острове Эпштейна, а «почти все эти продажные демократы и их спонсоры там побывали».

Как больше 3 млн файлов Эпштейна повлияют на Трампа

Политика / Международные новости

В конце января минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа в документах упоминается свыше 3000 раз. Заместитель генепрокурора США Тодд Бланш отметила, что в опубликованных материалах нет новых доказательств противоправных действий Трампа. По ее утверждению, минюст действовал в рамках закона и не предпринимал попыток скрыть информацию.

Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. Он пояснил, что часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь