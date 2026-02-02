Трамп заявил о «сговоре» Эпштейна против него
Обвиненный в сексуальном насилии над детьми финансист Джеффри Эпштейн и писатель Майкл Вольф «сговорились» навредить президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил американский лидер в Truth Social.
«Я не только не дружил с Джеффри Эпштейном, но, судя по информации, только что обнародованной министерством юстиции, Эпштейн и подлый лживый писатель по имени Майкл Вольф сговорились навредить мне и моему президентству», – написал он.
Трамп также повторил, что никогда не был на острове Эпштейна, а «почти все эти продажные демократы и их спонсоры там побывали».
В конце января минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа в документах упоминается свыше 3000 раз. Заместитель генепрокурора США Тодд Бланш отметила, что в опубликованных материалах нет новых доказательств противоправных действий Трампа. По ее утверждению, минюст действовал в рамках закона и не предпринимал попыток скрыть информацию.
Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. Он пояснил, что часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.