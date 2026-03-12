Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза

Совет безопасности РФ – конституционный совещательный орган, который содействует президенту в реализации полномочий по вопросам национальной безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Он формируется президентом в соответствии с Конституцией и законом «О безопасности». Постоянные члены и члены органа назначаются главой государства, который также является председателем Совбеза. Секретарь Совета безопасности обеспечивает его деятельность и руководит аппаратом.