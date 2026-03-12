Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ подписан 12 марта. Известно, что Коновальчик занимал эту должность с июля 2024 г.

Совет безопасности РФ – конституционный совещательный орган, который содействует президенту в реализации полномочий по вопросам национальной безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Он формируется президентом в соответствии с Конституцией и законом «О безопасности». Постоянные члены и члены органа назначаются главой государства, который также является председателем Совбеза. Секретарь Совета безопасности обеспечивает его деятельность и руководит аппаратом.

Секретарем Совета безопасности России с середины мая 2024 г. является Сергей Шойгу. До назначения он с 2012 г. возглавлял Министерство обороны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте