Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ подписан 12 марта. Известно, что Коновальчик занимал эту должность с июля 2024 г.
Совет безопасности РФ – конституционный совещательный орган, который содействует президенту в реализации полномочий по вопросам национальной безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Он формируется президентом в соответствии с Конституцией и законом «О безопасности». Постоянные члены и члены органа назначаются главой государства, который также является председателем Совбеза. Секретарь Совета безопасности обеспечивает его деятельность и руководит аппаратом.
Секретарем Совета безопасности России с середины мая 2024 г. является Сергей Шойгу. До назначения он с 2012 г. возглавлял Министерство обороны.