Лавров: понимания РФ и Сербии о недопущении поставок оружия ВСУ остаются в силе
Москва исходит из того, что Белград придерживается договоренностей о недопущении поставок сербского оружия Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«У нас с нашими сербскими коллегами был разговор и были понимания достигнуты на этот счет», – сказал он (цитата по ТАСС).
23 июня 2025 г. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. В тот же день Сербия приостановила экспорт боеприпасов.
11 июня того же года президент Александр Вучич заявлял, что Белград по местным законам не может поставлять оружие Киеву. На территорию Украины сербское оружие может попасть только через другие государства.
2 ноября 2025 г. Вучич предложил странам Европейского союза (ЕС) заключить договор по продаже боеприпасов, несмотря на то что Европа может поставить произведенную сербскими заводами амуницию Украине.