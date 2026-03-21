Политика

Путин поздравил лидеров стран СНГ и Ирана с праздником Навруз

Президент России Владимир Путин направил поздравления главам государств Содружества Независимых Государств и Ирана по случаю весеннего праздника Навруз, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравления были адресованы президентам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

В посланиях российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений с государствами СНГ и выразил уверенность, что взаимовыгодные многоплановые связи будут и впредь успешно развиваться.

Отдельные поздравления по случаю Навруза направлены верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хоссейни Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Путин пожелал иранскому народу стойкости в преодолении суровых испытаний и подтвердил, что Россия остается для Ирана верным другом и надежным партнером.

После гибели секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает убийства представителей руководства Ирана. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула: Москва продолжит оказывать поддержку иранскому народу.

