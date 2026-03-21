Володин направил в комитет ГД проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства законопроект, предоставляющий Минобороны России данные ЗАГС для поддержки семей военных, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Инициативу подготовили депутаты Госдумы. Документом предлагается наделить оборонное ведомство полномочиями на получение информации о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого госреестра ЗАГС в электронной форме. Это позволит ускорить процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций военным, лицам гражданского персонала ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.
Володин уточнил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. По его мнению, солдаты, офицеры и их семьи должны получать все положенные им законом меры поддержки оперативно и без ненужной бумажной волокиты. Председатель Госдумы напомнил, что с 2022 г. по направлению поддержки военнослужащих принято 159 законов.
12 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ветераны боевых действий и их супруги смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиям (ВРТ), среди которых ЭКО. Сейчас эта процедура проводится за счет средств ОМС при диагностированном бесплодии. В одобренной правкомиссией по законопроектной деятельности (с учетом доработки) инициативе предлагается сделать бесплатной и искусственную инсеминацию.
Поправки предлагаются в Семейный кодекс РФ, законы о ветеранах и акты гражданского состояния. Необходимость включить ЭКО в программу госгарантий объясняется двумя причинами. Военные, уходящие на службу в молодом возрасте, не успевают стать отцами. Еще одна проблема – случаи кастрации россиян украинскими военными, что приводит к утрате репродуктивной функции, сказано в пояснительной записке к документу.