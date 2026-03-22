Армия Кубы готовится к вероятному вторжению США
Вооруженные силы Кубы готовятся к возможному вторжению США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью NBC News.
«Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии», – сказал он.
Замминистра сообщил, что «было бы наивно не рассматривать возможность конфликта» на фоне происходящего в мире.
Американские власти допускали проведение военной операции на Кубе. 16 марта президент США Дональд Трамп говорил, что хотел бы закончить военную операцию против Ирана, чтобы затем приступить к переговорам с Кубой.
Последние недели Куба находится в состоянии топливного кризиса из-за санкций США и прекращения поставок нефти из Венесуэлы и Мексики. 16 марта на Кубе произошло отключение национальной энергосистемы. Как сообщает WP, нарушен сбор мусора, стремительно растут цены, ощущается нехватка питьевой воды.