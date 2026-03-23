Песков назвал фейком материал о сделке с США по разведданным для Ирана и Украины

Песков назвал фейком материал о сделке с США по разведданным для Ирана и УкраиныPolitico утверждала, что Москва просила Вашингтон не сотрудничать с Киевом
Информация журналистов газеты Politico о том, что Россия якобы предлагала США перестать делиться с Ираном разведывательными данными, если Вашингтон перестанет передавать такие данные Киеву, носит лживый характер. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
«Мы это сообщение видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее, лживых сообщений», – заявил он.
20 марта Politico писала, что Москва якобы предложила США перестать делиться с Ираном разведывательной информацией, в том числе точными координатами американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит снабжать Украину разведданными о России. Издание утверждает со ссылкой на источники, что такое предложение якобы было сделано спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым представителям администрации США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их недавней встречи в Майами.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сразу же назвал информацию газеты фейком.
The Wall Street Journal сообщала, что Москва якобы передавала Тегерану спутниковые снимки и технологии беспилотников для помощи в наведении ударов по американским силам. В Кремле эти сообщения назвали информационными вбросами.