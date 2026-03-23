Песков назвал фейком материал о сделке с США по разведданным для Ирана и Украины

20 марта Politico писала, что Москва якобы предложила США перестать делиться с Ираном разведывательной информацией, в том числе точными координатами американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит снабжать Украину разведданными о России. Издание утверждает со ссылкой на источники, что такое предложение якобы было сделано спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым представителям администрации США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их недавней встречи в Майами.