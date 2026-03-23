Ynet: США рассчитывают завершить войну с Ираном к 9 апреля
США рассчитывают завершить войну с Ираном к 9 апреля. Об этом пишет Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
По его словам, Вашингтон рассматривает эту дату как целевую, оставляя около трех недель для продолжения боевых действий и переговоров.
Ожидается, что контакты между США и Ираном могут состояться на этой неделе в Пакистане. При этом, как отмечается, американская сторона не информировала Израиль о возможных контактах с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
Собеседник также указал, что завершение конфликта к этой дате может позволить Трампу посетить Израиль в День независимости и получить там государственную награду.
В то же время израильские военные источники считают, что даже при продолжении боевых действий Иран способен сохранять стабильный уровень ракетных атак по Израилю – в среднем около 10 запусков в сутки.
Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.
Трамп тогда же заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, отметив, что стороны имеют «серьезные точки соприкосновения». По его словам, контакты состоялись 22 марта и Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения в ближайшее время.
При этом вскоре после слов Трампа МИД Ирана выпустил заявление, в котором опроверг проведение переговоров с США. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», – говорится в заявлении, которое распространил президент страны Масуд Пезешкиан.