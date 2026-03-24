Politico: США рассматривают спикера парламента Ирана в качестве нового лидера
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана, 64-летнего Мохаммада-Багера Галибафа, в качестве потенциального партнера и «даже будущего лидера». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам двух представителей администрации США, Галибаф оценивается как человек, который «мог бы возглавить Иран и вести переговоры с администрацией Трампа на следующем этапе войны». Но Вашингтон «надеется провести стресс-тестирование нескольких кандидатов», пока не отыщет того, кто готов заключить сделку, сообщили источники.
Один из собеседников назвал Галибафа «отличным вариантом», подчеркнув, что никаких решений пока не принято.
Аятолла Али Хаменеи, возглавлявший Иран примерно 30 лет, погиб при авиаударах США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером избрали его сына Моджтабу Хаменеи.