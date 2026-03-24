Беспилотники нарушили работу дата-центров Amazon в Бахрейне
Активность беспилотников нарушила работу кластера облачных дата-центров Amazon Web Services (AWS) в Бахрейне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Amazon.
Компания пока не предоставила подробности об ущербе или предполагаемой продолжительности сбоя в работе. В Amazon заявили, что переводят клиентов в альтернативные регионы AWS на период восстановления.
Это уже второй случай воздействия беспилотников на регион AWS в Бахрейне с начала конфликта на Ближнем Востоке с 28 февраля. 2 марта в компании сообщали, что объекты в Бахрейне и ОАЭ остались без электроснабжения и компания работает над восстановлением, включая перенос вычислительных нагрузок в другие регионы.
20 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Ахмади в Кувейте, из-за чего произошел пожар на нескольких установках.