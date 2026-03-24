Песков: Иран на деле подтверждал открытость к мирным переговорам
Тегеран до последней минуты на деле подтверждал открытость к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Кремль, как и все остальные, «фиксирует целый набор противоречивых заявлений со всех сторон». В Москве не знают, «как там с этим обстоят дела на самом деле».
«До последней минуты, до начала боевых действий, до момента удара первого по Ирану Тегеран оставался открытым к продолжению переговоров. И, собственно, эти переговоры достаточно успешно продвигались», – подчеркнул Песков.
24 марта CBS News сообщил со ссылкой на источник, что Иран рассматривает полученное через посредников сообщение США, которое может стать предвестником переговоров. Днем ранее, 23 марта, советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля. По его словам, все сообщения о якобы ведущихся переговорах между США и Ираном недействительны.
Тогда же президент США Дональд Трамп поручил американским военным не наносить ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в течение пяти дней. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от хода «текущих встреч и обсуждений».