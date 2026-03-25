Al Mayadeen: Иран не примет предложенные США пункты по урегулированию конфликта
Тегеран уведомил Пакистан о том, что не может принять предложенный США план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке из 15 пунктов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник.
До этого газета The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа направила Ирану план из 15 пунктов, нацеленный на завершение конфликта на Ближнем Востоке. По данным издания, инициатива отражает стремление администрации лидер США найти выход из кризиса, который оказывает серьезное давление на экономику.
Газета The Times of Israel раскрыла содержание 14 из 15 предложений. Среди потенциально выгодных для Ирана условий назывались снятие всех международных санкций, содействие США в развитии гражданской ядерной программы, а также отказ от механизма «возврата санкций».
При этом ключевые требования к Ирану включают отказ от ядерного потенциала и обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Также предполагается передача запасов урана, обогащенного до 60%, под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в согласованные сроки.
Предложения предусматривают демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, предоставление МАГАТЭ полного доступа к территории страны, а также сохранение Ормузского пролива в статусе свободного морского коридора. Ограничения также затрагивают ракетную программу Ирана – предполагается сокращение числа ракет и дальности их применения, а также использование ракет исключительно в целях самообороны.