Путин принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню войск нацгвардии
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню войск национальной гвардии. В ходе мероприятия он поздравил личный состав Росгвардии и ветеранов вошедших в нее 10 лет назад структур с профессиональным праздником. Об этом сообщает ТАСС.
«Это военнослужащие и сотрудники, гражданские специалисты Росгвардии, заслуженные ветераны, проходившие службу во Внутренних войсках МВД Советского Союза и России, специальных поздразделениях – ОМОНе, СОБРе, органах лицензионно-разрешительной системы, вневедомственной охраны», – перечислил президент.
Путин добавил, что за 10 лет более 380 000 сотрудников Росгвардии удостоены государственных и ведомственных наград.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 27 марта сообщил, что Путин вручит личный штандарт директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову.
27 марта Путин поздравил сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. Он отметил, что росгвардейцы борются с терроризмом и экстремизмом, задерживают особо опасных преступников, поддерживают оперативно-розыскные и следственные мероприятия, а также охраняют значимые объекты. По словам президента, по всем перечисленным направлениям идет профессиональная и ответственная работа.