Кремль приветствует шаги по окончанию войны США с Ираном
Москва не знает деталей переговоров между Вашингтоном и Тегераном, но, если речь идет о приближении к прекращению боевых действий, «то это можно только приветствовать». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на то, что президент США Дональд Трамп продлил на 10 дней ультиматум Ирану, касающийся открытия Ормузского пролива, и заявил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо.
23 марта американский лидер заявил, что американские военные прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной. 26 марта американский лидер продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. Он заявил, что пауза продлевается «по просьбе иранского правительства».
25 марта The New York Times (NYT) писала, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что проект документа передан Тегерану. 26 марта Tasnim сообщило, что иранцы уже направили через посредников официальный ответ. Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за ущерб. Иран также настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.