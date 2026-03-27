Кремль приветствует шаги по окончанию войны США с Ираном

25 марта The New York Times (NYT) писала, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что проект документа передан Тегерану. 26 марта Tasnim сообщило, что иранцы уже направили через посредников официальный ответ. Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за ущерб. Иран также настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.