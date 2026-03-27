Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

NBC News: потерпевшие по делу Эпштейна подали в суд на администрацию США

Ведомости

Потерпевшие по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации вечеринок с участием несовершеннолетних девушек и склонении их к проституции, подали иск против администрации США и Google из-за разглашения конфиденциальной информации. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, истцы требуют минюст США выплатить каждому потерпевшему компенсацию в размере не менее $1000 и вынести судебное постановление, обязывающее Google навсегда удалить их персональные данные.

Согласно иску, минюст США раскрыл личности около 100 жертв Эпштйна, опубликовав их личную информацию. При этом, несмотря на ее удаление из опубликованных правительством файлов, данные продолжают отображаться в результатах поиска в интернете и в контенте, сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ).

Эпштейна задержали в Нью-Йорке летом 2019 г. Уголовное преследование прекратили после самоубийства финансиста в тюрьме в августе того же года. Впервые Эпштейн был арестован во Флориде в 2005 г. после того, как его обвинили в том, что он платил 14-летней девочке за сексуальные услуги.

16 февраля минюст США опубликовал окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу Эпштейна были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте