NBC News: потерпевшие по делу Эпштейна подали в суд на администрацию США
Потерпевшие по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации вечеринок с участием несовершеннолетних девушек и склонении их к проституции, подали иск против администрации США и Google из-за разглашения конфиденциальной информации. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, истцы требуют минюст США выплатить каждому потерпевшему компенсацию в размере не менее $1000 и вынести судебное постановление, обязывающее Google навсегда удалить их персональные данные.
Согласно иску, минюст США раскрыл личности около 100 жертв Эпштйна, опубликовав их личную информацию. При этом, несмотря на ее удаление из опубликованных правительством файлов, данные продолжают отображаться в результатах поиска в интернете и в контенте, сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ).
Эпштейна задержали в Нью-Йорке летом 2019 г. Уголовное преследование прекратили после самоубийства финансиста в тюрьме в августе того же года. Впервые Эпштейн был арестован во Флориде в 2005 г. после того, как его обвинили в том, что он платил 14-летней девочке за сексуальные услуги.
16 февраля минюст США опубликовал окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу Эпштейна были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах.