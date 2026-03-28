Иран заявил об уничтожении самолета-заправщика на американской базе
Иран заявил об уничтожении самолета-заправщика на американской базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии в ходе ракетно-дроновой атаки. Об этом сообщил представитель центрального командования «Хатам аль-Анбия», передает IRIB.
По его словам, удар был нанесен по месту размещения американских сил в ночь на 28 марта. «В этой операции один самолет-заправщик был полностью уничтожен, еще три получили повреждения и выведены из строя», – говорится в заявлении.
Атака, как утверждается, была проведена Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с использованием ракет и беспилотников.
28 марта The Wall Street Journal сообщала, что в результате атаки на базу «Принц Султан» пострадали не менее 12 американских военнослужащих, двое из них получили тяжелые ранения.