Системы ПВО ликвидировали за сутки 385 беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки в селе Маломихайловка в регионе в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Еще один водитель пострадал в селе Нежеголь при ударе FPV-дрона по машине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В селе Чайки после детонации БПЛА ранены мужчина и женщина.