Системы ПВО ликвидировали за сутки 385 беспилотников
Российские системы ПВО уничтожили за сутки восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, артиллерия и ракетные войска группировок войск Вооруженных сил (ВС) России поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, места запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации иностранных и украинских военных в 148 районах.
28 марта Минобороны объявило о ликвидации за ночь 155 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки были отражены над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Крымом и Московским регионом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки в селе Маломихайловка в регионе в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Еще один водитель пострадал в селе Нежеголь при ударе FPV-дрона по машине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В селе Чайки после детонации БПЛА ранены мужчина и женщина.