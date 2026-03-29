В Италии из частного музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса
В провинции Парма, в фонде Магнани‑Рокка (вилла Магнани в Мамиано‑ди‑Траверсетоло, частный музей), произошла крупная кража: злоумышленники похитили несколько шедевров из постоянной коллекции. О происшествии стало известно лишь спустя несколько дней после совершения преступления, пишет Finestre sull'Arte.
Среди украденных произведений – картина Пьера‑Огюста Ренуара «Рыбы» (1917 г.), акварель Анри Матисса «Одалиска на террасе» и работа Поля Сезанна «Натюрморт с вишнями» (акварель на бумаге, около 1890 г.). Потеря особенно значима для Италии: работы Ренуара и Сезанна редко представлены в местных музеях на постоянной основе.
Злоумышленники, по предварительным данным, действовали быстро и целенаправленно — проникли в здание, похитили полотна и не оставили заметных следов. Расследование ведет подразделение карабинеров по защите культурного наследия: специалисты анализируют системы безопасности виллы и ищут уязвимости, которыми могли воспользоваться преступники.
Издание отмечает, что кража нанесла удар по одному из ключевых культурных центров региона Эмилия‑Романья. Правоохранители продолжают работу по установлению причастных и поиску похищенных произведений искусства, имеющих высокую художественную и символическую ценность.