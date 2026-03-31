Политика

Путин по ВКС открыл новые объекты транспортной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в открытии ряда объектов транспортного комплекса в регионах России. Об этом сообщили в Кремле.

В Амурской области ввели в эксплуатацию новый пассажирский терминал международного аэропорта Благовещенск имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

В Ростовской области завершен первый этап строительства Багаевского гидроузла на Дону. Проект направлен на развитие крупнотоннажного судоходства и увеличение грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна.

В Санкт-Петербурге начался очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая должна улучшить транспортную доступность южных и юго-восточных районов города.

Также запущено движение беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток». Ожидается, что это ускорит товарооборот и снизит логистические издержки.

Путин отметил, что реализуемые проекты являются частью системной работы по формированию единого транспортно-логистического каркаса страны и повышению связанности регионов. Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом, подчеркнул президент.

«С учетом коренных перемен в мировой экономике мы обязаны максимально эффективно его использовать, для того чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надежные и выгодные маршруты», – заявил политик.

По его словам, Россия продолжит модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие дорожной сети, а также повышение безопасности и устойчивости судоходства на маршрутах Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных цифровых и платформенных решений, которые позволят снизить издержки и повысить качество транспортных услуг.

