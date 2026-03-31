Финские пограничники нашли беспилотник на льду озера
Пограничная служба Финляндии обнаружила беспилотник на льду озера Пюхяярви в Париккале, говорится на сайте финского ведомства.
Место инцидента оцепили, однако ситуация не представляет опасности для жителей региона, отметили в погранслужбе. Расследованием занялась полиция.
В ведомстве также рассказали, что продолжают заниматься расследованием в связи с двумя беспилотниками, упавшими на территории Финляндии 29 марта. Специалисты выясняют, какой был маршрут у беспилотных летательных аппаратов и какая цепочка событий привела их в Финляндию.
29 марта после происшествия с дронами премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Он отметил, что инцидент – нарушение территориальной целостности. После этого были подняты в небо истребители F/A-18 Hornet ВВС для охраны воздушного пространства.