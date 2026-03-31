Финские пограничники нашли беспилотник на льду озера

Пограничная служба Финляндии обнаружила беспилотник на льду озера Пюхяярви в Париккале, говорится на сайте финского ведомства.

Место инцидента оцепили, однако ситуация не представляет опасности для жителей региона, отметили в погранслужбе. Расследованием занялась полиция.

В ведомстве также рассказали, что продолжают заниматься расследованием в связи с двумя беспилотниками, упавшими на территории Финляндии 29 марта. Специалисты выясняют, какой был маршрут у беспилотных летательных аппаратов и какая цепочка событий привела их в Финляндию.

29 марта после происшествия с дронами премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Он отметил, что инцидент – нарушение территориальной целостности. После этого были подняты в небо истребители F/A-18 Hornet ВВС для охраны воздушного пространства.

30 марта финская сторона отметила, что не стала сбивать беспилотники, так как они не представляют угрозы. ВВС страны в том числе хотели избежать разрушений, отказавшись от использования оружия. Украина, в свою очередь, признала, что ее беспилотники нарушили воздушное пространство Финляндии.

