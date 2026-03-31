Эрмитаж опубликовал письмо арестованного в Польше археолога Бутягина

Эрмитаж опубликовал письмо арестованного в Польше археолога БутягинаЕму грозит экстрадиция на Украину
Российское посольство в Польше передало петербургскому Эрмитажу письмо арестованного археолога Александра Бутягина, которому грозит экстрадиция на Украину. Об этом сообщили в музее.
В письме, датированным 15 марта, Бутягин поблагодарил коллег за помощь и поддержку. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких проблем, кроме «самого факта моего здесь нахождения».
«Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что же поделаешь», – заключил он.
Бутягин был задержан 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен. 18 марта этого года суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого.
Решение не является окончательным, защита намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.