Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрмитаж опубликовал письмо арестованного в Польше археолога Бутягина

Ему грозит экстрадиция на Украину
Ведомости

Российское посольство в Польше передало петербургскому Эрмитажу письмо арестованного археолога Александра Бутягина, которому грозит экстрадиция на Украину. Об этом сообщили в музее.

В письме, датированным 15 марта, Бутягин поблагодарил коллег за помощь и поддержку. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких проблем, кроме «самого факта моего здесь нахождения».

«Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что же поделаешь», – заключил он.

Бутягин был задержан 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен. 18 марта этого года суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого.

Решение не является окончательным, защита намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь