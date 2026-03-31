Эрмитаж опубликовал письмо арестованного в Польше археолога Бутягина

Бутягин был задержан 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен. 18 марта этого года суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого.