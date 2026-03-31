Bloomberg: авиационного топлива в Европе хватит до мая

30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди говорил, что по новому законопроекту иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США хотят запретить Ирану брать плату за проход судов через пролив, у Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.