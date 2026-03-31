Bloomberg: авиационного топлива в Европе хватит до мая
Запасов авиационного топлива в Европе хватит на весь апрель, но к маю они могут полностью израсходоваться, пишет Bloomberg со ссылкой на участников топливной торговли, пожелавших остаться анонимными.
Пока признаков истощения запасов топлива нет. Однако некоторые авиакомпании уже отменяют рейсы из-за дефицита и роста стоимости горючего.
Европейский союз (ЕС) и Великобритания – нетто-импортеры авиационного топлива. В обычное время они регулярно получают грузы из стран Персидского залива. К числу крупных поставщиков на континент относятся также Индия и Нигерия.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что страны, лишившиеся возможности получить авиационное топливо из-за блокировки Ормузского пролива, могут покупать ресурс у США или «набраться смелости» и пройти через пролив.
30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди говорил, что по новому законопроекту иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США хотят запретить Ирану брать плату за проход судов через пролив, у Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.