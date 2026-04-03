Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с 87-летием

Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области Украинской ССР в рабоче-крестьянской семье. В МГУ он был главой студенческого комитета вуза, а также комсомольской организации мехмата. После аспирантуры продолжил работу в университете на должностях ассистента, доцента, профессора, заместителя декана по научной работе механико-математического факультета. Впервые его избрали ректором МГУ 23 марта 1992 г., когда он набрал 58% голосов и обошел трех других кандидатов.