Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с 87-летием
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с днем рождения ректора МГУ Виктора Садовничего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Владимир Путин по телефону поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего. Пожелал ему здоровья, всего самого лучшего и новых успехов в научной и образовательной деятельности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, Садовничему также была направлена поздравительная телеграмма главы государства.
Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области Украинской ССР в рабоче-крестьянской семье. В МГУ он был главой студенческого комитета вуза, а также комсомольской организации мехмата. После аспирантуры продолжил работу в университете на должностях ассистента, доцента, профессора, заместителя декана по научной работе механико-математического факультета. Впервые его избрали ректором МГУ 23 марта 1992 г., когда он набрал 58% голосов и обошел трех других кандидатов.