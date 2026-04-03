Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с 87-летием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с днем рождения ректора МГУ Виктора Садовничего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин по телефону поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего. Пожелал ему здоровья, всего самого лучшего и новых успехов в научной и образовательной деятельности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, Садовничему также была направлена поздравительная телеграмма главы государства.

Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области Украинской ССР в рабоче-крестьянской семье. В МГУ он был главой студенческого комитета вуза, а также комсомольской организации мехмата. После аспирантуры продолжил работу в университете на должностях ассистента, доцента, профессора, заместителя декана по научной работе механико-математического факультета. Впервые его избрали ректором МГУ 23 марта 1992 г., когда он набрал 58% голосов и обошел трех других кандидатов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь