Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

WSJ сообщила о тупике в мирных переговорах США и Ирана

Переговоры о прекращении огня между США и Ираном, которые вели посредники, зашли в тупик. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран отказался от встречи с американскими представителями в Исламабаде и назвал требования Вашингтона неприемлемыми. При этом Турция и Египет продолжают посреднические усилия и рассматривают альтернативные площадки для диалога, включая Доху и Стамбул.

3 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от «новых властей Ирана» немедленных действий и пригрозил новыми ударами по инфраструктуре страны. «На очереди – мосты, затем – электростанции», – написал он в Truth Social.

До этого США нанесли удар по мосту B1, соединяющему Тегеран и Кередж. После этого Трамп призвал Иран как можно быстрее заключить соглашение.

На этом фоне иранский КСИР 2 апреля сообщил об ударах по объектам американских компаний в регионе, включая дата-центр Oracle в Дубае и центр облачных вычислений Amazon в Бахрейне.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте