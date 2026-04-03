WSJ сообщила о тупике в мирных переговорах США и Ирана
Переговоры о прекращении огня между США и Ираном, которые вели посредники, зашли в тупик. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Тегеран отказался от встречи с американскими представителями в Исламабаде и назвал требования Вашингтона неприемлемыми. При этом Турция и Египет продолжают посреднические усилия и рассматривают альтернативные площадки для диалога, включая Доху и Стамбул.
3 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от «новых властей Ирана» немедленных действий и пригрозил новыми ударами по инфраструктуре страны. «На очереди – мосты, затем – электростанции», – написал он в Truth Social.
До этого США нанесли удар по мосту B1, соединяющему Тегеран и Кередж. После этого Трамп призвал Иран как можно быстрее заключить соглашение.
На этом фоне иранский КСИР 2 апреля сообщил об ударах по объектам американских компаний в регионе, включая дата-центр Oracle в Дубае и центр облачных вычислений Amazon в Бахрейне.