Политика

Затонувший сухогруз в Азовском море был атакован беспилотником

Ведомости

Сухогруз с пшеницей, затонувший 5 апреля в Азовском море, был атакован беспилотным летательным аппаратом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный службы.

Экипаж составлял 11 человек, судно находилось в 300 милях к северу от Керчи.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб, двое пропали без вести после крушения судна. Экипаж покинул борт, девять человек добрались до берега Херсонской области. Все они граждане России.

ТАСС сообщил, что погибли два человека. Тело одного погибшего было доставлено в лодке-капсуле вместе с остальными членами экипажа.

